Пьяный петербуржец поджег сожительницу во время ссоры после распития алкоголя

В Петербурге женщину подожгли во время ссоры

В Петербурге конфликт между возлюбленными закончился поджогом человека. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в доме на Гатчинском шоссе. По данным полиции, 49-летний мужчина выпивал вместе со своей 55-летней сожительницей. В какой-то момент между ними произошла ссора.

Во время конфликта мужчина облил возлюбленную керосином и поджег. В результате женщину госпитализировали, ее состояние оценили как средней степени тяжести. Специалисты диагностировали термические ожоги и алкогольную интоксикацию.

В отношении петербуржца составили административный протокол, мужчина находится в спецприемнике. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за кражи.

До этого в Саратове мужчина нанес более 60 ударов ножом возлюбленной во время конфликта в салоне связи. При этом ранее он уже был судим за подобное преступление в отношении жены.

Ранее якутский полицейский избил свою девушку до потери сознания.