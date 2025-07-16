Два голубя обрушили дом в Таиланде

В Таиланде крыша дома обрушилась после того, как два голубя столкнулись с окном второго этажа.. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в провинции Супханбури 14 июля, когда 40-летняя арендатор Дуангкамон сидела на площадке перед домом. В этот момент две птицы врезались в окно, и кровельные плитки обрушились прямо на нее. В результате женщина получила травмы ноги, плеча и спины.

Женщине оказала помощь ее золовка, которая также была дома. Она вытащила пострадавшую из-под завалов и доставила в больницу.

Семья арендовала этот дом уже более 20 лет. За 30-тилетний коттедж они платили 1,2 тысячи бат (примерно 2,7 тысячи рублей) в месяц. В доме жили пять человек, в том числе дети, которые часто играли на верхнем этаже.

Владелец здания, Праджоб Сримунг, подтвердила, что деревянные конструкции были повреждены термитами. Однако, по ее словам, она не знала о проблемах с крышей. Женщина пообещала предоставить жильцам временное жилье на время ремонта.

В начале июля в Свердловской области, в городе Тавда, сильным ветром снесло крышу школы. Кровля здания была разрушена на площади около 1000 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Подмосковье молния ударила в частный дом.