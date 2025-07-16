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Мужчина доверился интуиции и выиграл $1 млн

UPI: американец выиграл в лотерею $1 млн, доверившись интуиции
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Shutterstock/FOTODOM

Житель Северной Каролины выиграл в лотерею $1 млн благодаря интуиции, пишет UPI.

Житель города Сэнфорд в штате Северная Каролина Рики Наннери-младший заявил, что внутреннее чутье помогло ему купить лотерейный билет и выиграть джекпот в размере $1 млн.

По его словам, он давно мечтал о крупном выигрыше. Однажды его подсознание, как он выразился, «предупредило», что удача скоро повернется к нему лицом. Эта уверенность стала настолько сильной, что в Наннери решил прислушаться к своей интуиции.

«Что-то просто подсказало мне сыграть. Я мечтал выиграть в лотерею по-крупному», — признался он.

Выигрыш, по его словам, пойдет на оплату накопившихся счетов и долгосрочные инвестиции. Он также отметил, что находится в состоянии полного восторга от произошедшего.

Ранее женщина нашла лотерейный билет в мусорном контейнере и стала миллионершей.

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