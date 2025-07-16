В США 27 человек пострадали из-за бесплатной раздачи нового наркотика на улице

В США 27 человек госпитализировали после раздачи тестеров нового наркотика

Более 20 жителей Балтимора пострадали после того, как попробовали неизвестный наркотик. Об этом сообщает CBS News.

Как рассказала одна из пострадавших, 60-летняя женщина, она пришла на Норт-авеню, где купила героин и получила бесплатный «тестер» другого запрещенного сильнодействующего вещества. Что именно находилось в упаковке, неизвестно.

После употребления «подарочной» таблетки, она обратила внимание на головокружение и то, что стала теряться в пространстве.

«Опасаясь потерять сознание на улице, она направилась на ближайшую детскую площадку, где в итоге потеряла сознание», – сообщается в публикации.

Спустя пять часов ее обнаружили и направили в больницу. В какой-то момент у женщины остановилось сердце, но медикам удалось ее спасти.

От действия неизвестного вещества пострадали 27 человек. На данный момент ответственные органы выясняют, откуда были привезены наркотики.

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