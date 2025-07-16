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В США 27 человек пострадали из-за бесплатной раздачи нового наркотика на улице

В США 27 человек госпитализировали после раздачи тестеров нового наркотика
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Более 20 жителей Балтимора пострадали после того, как попробовали неизвестный наркотик. Об этом сообщает CBS News.

Как рассказала одна из пострадавших, 60-летняя женщина, она пришла на Норт-авеню, где купила героин и получила бесплатный «тестер» другого запрещенного сильнодействующего вещества. Что именно находилось в упаковке, неизвестно.

После употребления «подарочной» таблетки, она обратила внимание на головокружение и то, что стала теряться в пространстве.

«Опасаясь потерять сознание на улице, она направилась на ближайшую детскую площадку, где в итоге потеряла сознание», – сообщается в публикации.

Спустя пять часов ее обнаружили и направили в больницу. В какой-то момент у женщины остановилось сердце, но медикам удалось ее спасти.

От действия неизвестного вещества пострадали 27 человек. На данный момент ответственные органы выясняют, откуда были привезены наркотики.

Ранее в Петербурге нашли почти тонну кокаина в поставке бананов.

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