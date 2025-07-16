В США 27 человек пострадали из-за бесплатной раздачи нового наркотика на улице

Более 20 жителей Балтимора пострадали после того, как попробовали неизвестный наркотик. Об этом сообщает CBS News.
Как рассказала одна из пострадавших, 60-летняя женщина, она пришла на Норт-авеню, где купила героин и получила бесплатный «тестер» другого запрещенного сильнодействующего вещества. Что именно находилось в упаковке, неизвестно.
После употребления «подарочной» таблетки, она обратила внимание на головокружение и то, что стала теряться в пространстве.
«Опасаясь потерять сознание на улице, она направилась на ближайшую детскую площадку, где в итоге потеряла сознание», – сообщается в публикации.
Спустя пять часов ее обнаружили и направили в больницу. В какой-то момент у женщины остановилось сердце, но медикам удалось ее спасти.
От действия неизвестного вещества пострадали 27 человек. На данный момент ответственные органы выясняют, откуда были привезены наркотики.
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