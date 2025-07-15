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«Винлаб» ограничил покупки

«Винлаб» ограничил покупки в магазинах и на сайте
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Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Возможность покупок в магазинах и на сайте сети «Винлаб» временно ограничена по техническим причинам.  Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В заявлении отмечается, что возможность покупки была временно ограничена по техническим причинам. Команда компании прилагает все усилия для оперативного возобновления работы в полном объеме.

Сайт недоступен для посещения, оформления заказов и работы в личном кабинете, отмечается в публикации.

По данным издания Readovka, в компании произошел масштабный взлом внутренних серверов. Магазины «Винлаба» не открывались уже второй день подряд, отмечается в публикации. На дверях торговых точек размещены объявления, в которых говорится о «технических причинах» парализации работы «Винлаб».

В декабре 2024 года сообщалось, что объединенная компания Wildberries и Russ запускает пилотный проект по продаже алкоголя с использованием модели Click&Collect. К проекту присоединилась сеть супермаркетов напитков «ВинЛаб».

Ранее в работе Steam произошел сбой.

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