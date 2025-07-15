Учительница начальной школы надругалась над двухлетним ребенком и еще 11 детьми

Учительницу из американского штата Невада обвинили в сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщает New York Post.

О действиях 62-летнего педагога по имени Таджи Хиллсон стало известно после того, как уже взрослая пострадавшая обратилась в полицию и показала сообщения, в которых учительница признается в том, что несколько лет назад подмешивала ей в напиток лекарства и, когда ребенок засыпал, приставала к нему.

Во время допроса Хиллсон призналась в содеянном. Педагог добавила, что еще несколько раз подвергала ту же девушку насилию.

Помимо этого выяснилось, что в течение последних нескольких лет Хиллсон приставала минимум к 12 детям, среди них – двухлетний ребенок соседей. По версии полиции, никто из них не был ее учеником. Сама женщина в период с 2022 года и до середины 2025 года работала в начальной школе.

Учительнице предъявили обвинения по нескольким статьям, включая статью о сексуальном насилии над ребенком, не достигшим 14 лет. Она находится под залогом в пять миллионов долларов.

Ранее в Рязани полицейские приняли учительницу за закладчицу и сломали ей руку.