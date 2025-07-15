На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Учительница начальной школы надругалась над двухлетним ребенком и еще 11 детьми

В США учительницу начальной школы обвинили в сексуальном насилии над детьми
true
true
true
close
Shutterstock

Учительницу из американского штата Невада обвинили в сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщает New York Post.

О действиях 62-летнего педагога по имени Таджи Хиллсон стало известно после того, как уже взрослая пострадавшая обратилась в полицию и показала сообщения, в которых учительница признается в том, что несколько лет назад подмешивала ей в напиток лекарства и, когда ребенок засыпал, приставала к нему.

Во время допроса Хиллсон призналась в содеянном. Педагог добавила, что еще несколько раз подвергала ту же девушку насилию.

Помимо этого выяснилось, что в течение последних нескольких лет Хиллсон приставала минимум к 12 детям, среди них – двухлетний ребенок соседей. По версии полиции, никто из них не был ее учеником. Сама женщина в период с 2022 года и до середины 2025 года работала в начальной школе.

Учительнице предъявили обвинения по нескольким статьям, включая статью о сексуальном насилии над ребенком, не достигшим 14 лет. Она находится под залогом в пять миллионов долларов.

Ранее в Рязани полицейские приняли учительницу за закладчицу и сломали ей руку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами