В России порассуждали о климатическом оружии на фоне непогоды

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в беседе с aif.ru, что климатическое оружие не является мифом, однако бушующие в Центральной России грозы с ним не связаны.

По его словам, спутники, если их оснастить лазерами, способны перемещать воздушные массы и создавать антициклоны. По мнению Кнутова, такая технология может появиться в ближайшие годы. Он также допустил, что эксперименты с погодой на Земле могли повлиять на климат.

«Я думаю, что применение климатического оружия возможно, но списывать погоду, которую мы сейчас наблюдаем, именно на него, я бы не стал», — сказал Кнутов.

Политолог и директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, в свою очередь, предположил, что против России могут использовать климатическое оружие. По его словам, это не потребует маскировки: достаточно сделать так, чтобы погода менялась сама.

В ноябре прошлого года климатолог и ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев заявлял, что в российских прогнозах погоды все чаще стали звучать предупреждения об ураганах, циклонах и обильных осадках. Увеличение количества природных катаклизмов происходит во всем мире — за последние 45 лет их стало втрое больше, а в России – в два раза.

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