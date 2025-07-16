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В Пермском крае осужденные ИК-40 отменили голодовку

ГУФСИН: объявившие голодовку осужденные пермской ИК-40 начали принимать пищу
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Максим Блинов/РИА Новости

Осужденные исправительной колонии (ИК) №40 в Пермском крае прекратили голодовку, которую ранее начали в знак протеста против условий содержания. Об этом сообщили РИА Новости в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по региону.

По данным ведомства, 16 июля группа осужденных, состоящих на различных профилактических учетах и неоднократно нарушавших режим содержания, отказалась от приема пищи. Их действия во ФСИН расценили как демонстративно-шантажные, направленные на оказание давления на администрацию учреждения, чтобы добиться послабления режима.

«На данный момент уже все осужденные принимают пищу, отказались от своих противоправных требований», — сообщили в ведомстве.

По словам собеседницы агентства, что никому из осужденных не потребовалась госпитализация. Колония строгого режима, расположенная в городе Кунгур, продолжает функционировать в штатном режиме. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

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