В российской тюрьме заключенные устроили бунт

В колонии в Кабардино-Балкарской Республике осужденные подожгли камеры в штрафном изоляторе (ШИЗО), требуя послабления режима содержания. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации канала, все произошло в ИК-3 в селе Каменка, сотрудники заметили возгорание в двух камерах штрафного изолятора. Выяснилось, что заключенные подожгли матрасы в знак протеста — они были недовольны, что их поместили в ШИЗО. В результате пожара никто не пострадал.

Бунтовщиками оказались осужденные 22-32 лет, которым дали сроки в том числе по тяжким статьям. Они отказались от дачи показаний. По данному инциденту проводят проверку.

До этого в Мариямпольской тюрьме в Литве заключенные, приговоренные к пожизненным срокам, устроили акцию протеста: они потребовали продукты питания, которые им не полагаются. Большинство объявило голодовку, но часть преступников нанесла себе повреждения и им потребовалась помощь медиков.

Ранее в Эквадоре сообщили, что перевели работу всех тюрем на усиленный режим.