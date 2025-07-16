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Мигрант пытался изнасиловать девушку-подростка в Петербурге

В Петербурге мигранта заподозрили в попытке изнасилования девушки-подростка
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В Петербурге 19-летнего мигранта заподозрили в попытке изнасилования 17-летней девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 14 июля у дома №79/2 по Ленинскому проспекту. Неизвестный мужчина напал на юную петербурженку и совершил в ее отношении непристойные действия. По словам матери подростка, злоумышленник пытался изнасиловать девушку.

По подозрению в совершении преступления 15 июля у дома №3 по Петергофскому шоссе сотрудники уголовного розыска задержали иностранца. Мигранта доставили в отдел полиции. Юноша встал на миграционный учет 22 апреля текущего года. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в ночном клубе Екатеринбурга женщину чуть не изнасиловали толпой. При этом один из нападавших сломал ей нос ударом в лицо, когда та сопротивлялась.

Ранее россиянин изнасиловал, несколько раз ударил ножом новую знакомую и угнал у нее машину.

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