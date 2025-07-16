В Индии супружеская ссора разрослась в массовую драку семей с трагическим исходом, пишет The Times of India.

По данным полиции района Султанабад, супружеская пара — Лакшми и её муж Маррей — долгое время испытывала семейные проблемы. Чтобы попытаться разрешить конфликт, члены семей с обеих сторон собрались на совместную встречу.

Однако обсуждение не только не помогло примирению, но и переросло в ожесточённое противостояние между родственниками. Ситуация вышла из-под контроля, когда несколько мужчин, вооружённых ножами и камнями, напали друг на друга.

В результате стычки брат Маррея, 32-летний Маллеш, получил множество ножевых ранений. Ещё одной жертвой стал 45-летний Ганеша, друг брата Лакшми, получивший удар камнем. Врачи не смогли их спасти.

Полиция арестовала несколько человек по подозрению в причастности к инциденту. Расследование продолжается.

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