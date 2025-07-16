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Жителям украинской Винницы порекомендовали не покидать дома после удара по предприятию

Власти Винницы призвали жителей не покидать дома после удара по заводу ВСУ
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Власти украинского города Винницы призвали жителей плотно закрыть окна и не покидать дома без надобности. Об этом сообщает mk.ru.

По данным властей, минувшей ночью город подвергся «самой масштабной атаке». Было зафиксировано около 20 прилетов, после которых небо оказалось затянуто черным дымом. На попавших под удар Вооруженных сил РФ объектах до сих пор идет тушение пожаров. Власти посоветовали горожанам «плотно закрыть окна и не выходить на улицу без надобности».

Известно, что ВС РФ атаковали в Виннице предприятие, которое когда-то производило холодильники, а позже переключилось на выпуск продукция военного назначения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной целью ночного массированного удара российских военных по территории страны стала энергетическая инфраструктура. Он отметил, что под удар попали объекты в Кривом Роге, Виннице, Краматорске и в Харькове. Зеленский отметил, что ремонтники пытаются все восстановить в Кривом Роге, который был атакован с применением баллистической ракеты и беспилотников. На промышленном объекте в Харькове произошел пожар после ударов ВС РФ.

Украинский лидер в очередной раз подчеркнул, что стране требуется больше средств противовоздушной обороны, а также больше дронов-перехватчиков для отражения атак российских военных.

Ранее Зеленский попросил у США оружие для удара по Москве.

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