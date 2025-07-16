Врач рассказала, как снизить риск заражения синегнойной палочкой при купании

Чтобы избежать заражения инфекцией, вызванной синегнойной палочкой, после купания следует тщательно промывать кожу чистой водой и высушивать ее. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Для снижения риска инфекции избегайте купания в местах с видимыми загрязнениями. Также противопоказано купаться с открытыми ранами или ссадинами», — отметила специалист.

Она также посоветовала использовать специальные закладки или беруши, чтобы предотвратить попадание воды в ушные каналы.

Врач-инфекционист, педиатр «СМ-Клиника» Мария Рыбалко до этого предупреждала, что в жаркую погоду травмы на коже, даже мелкие ссадины и порезы, становятся более опасными, так как возрастает риск инфицирования и сроки заживления ран.

По ее словам, опасность представляют не только нарушения кожных покровов из-за травм, но и расчесы от укусов комаров и мозоли, которые зачастую становятся входными воротами для инфекции.

Ранее собаководов предупредили об опасности купания питомцев в городских водоемах.