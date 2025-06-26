Летом опасны даже мелкие порезы, предупредили россиян

В жаркую погоду травмы на коже, даже мелкие ссадины и порезы, становятся более опасными, так как возрастает риск инфицирования и сроки заживления ран. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила врач-инфекционист, педиатр «СМ-Клиника» Мария Рыбалко.

Как отметила врач, опасность представляют не только нарушения кожных покровов из-за травм, но и расчесы от укусов комаров, мозоли, которые зачастую становятся входными воротами для инфекции, чаще всего стрептококка/стафилококка. Могут встречаться любые возбудители, вплоть до паразитарных, если человек купался в инфицированном водоеме или промывал в нем травмированный участок кожи.

«При жаркой погоде усиливается потоотделение, возрастает риск переувлажнения кожи и вторичного инфицирования даже мелких порезов и ссадин, особенно в местах трения кожных покровов друг о друга или с жесткой одеждой/обувью (пальцы ног, стопа, бедра, паховые, подмышечные области). В итоге при неправильной обработке раны или вовсе ее отсутствии увеличиваются сроки заживления (особенно если травмирование продолжается) и площадь поражения. В результате этого может даже развиться сепсис», — предупредила Рыбалко.

По ее словам, это особенно угрожает людям со сниженным иммунитетом, сахарным диабетом, заболеваниями крови.

«Поэтому при малейшем травмировании кожи во время поездок или прогулок на свежем воздухе в жаркую сухую погоду нужно промыть рану (чистой водой, не из неизвестных водоемов!), обработать любым антисептиком (Хлоргексидин, Бетадин), заклеить пластырем или нанести чистую сухую повязку, но без создания эффекта «парниковой бани» в месте травмирования. Также рекомендуется избегать ношения жесткой обуви и прогулок по незнакомому берегу или пляжу без обуви», — добавила специалист.

Ранее были названы самые распространенные травмы на даче.