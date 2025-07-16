В ГД уточнили, что использование VPN не будет считаться правонарушением

Депутат Горелкин: сам факт использования VPN не будет считаться правонарушением

Использование VPN-сервисов не будет считаться правонарушением. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в интервью «Интерфаксу».

Однако, если VPN использовался для совершения преступления, это будет рассматриваться как серьезное отягчающее обстоятельство.

Горелкин прокомментировал внесенные в Госдуму поправки, отметив, что «сам факт использования VPN правонарушением считаться не будет». Он подчеркнул, что Россия не входит в число стран, которые жестко ограничивают доступ граждан к таким сервисам.

Тем не менее, он добавил, что «если будет доказано, что VPN использовался при совершении преступления с целью избежать ответственности, это будет считаться серьезным отягчающим обстоятельством».

Также депутат обратил внимание на то, что предусмотрены штрафы за рекламу тех VPN-сервисов, которые позиционируют себя как средства для обхода блокировок, позволяя доступ к экстремистскому контенту.

Поиск «заведомо экстремистских материалов» в интернете, в том числе с использованием VPN-сервисов, в ближайшее время может обернуться для россиян значительными штрафами. Наказание грозит и за рекламу программ для обхода блокировок. Ранее в российских законах не было ответственности за потребление контента. Какие штрафы грозят пользователям и как будут выявлять читателей «запрещенки» — в материале «Газеты.Ru».

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