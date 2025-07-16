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В Румынии зафиксировали вспышки бешенства на границе с Украиной

Stirile ProTV: около украинской границы в Румынии зафиксировали случаи бешенства
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Creative Lab/Shutterstock

Румынские власти обнаружили всплеск бешенства в регионах страны, часть из которых граничит с Украиной. Об этом сообщает телеканал Stirile ProTV.

Отмечается, что только в уезде Яссы с начала года зарегистрировали 20 случаев заболевания, в то время как четыре года назад по всей стране выявляли всего четыре случая. В настоящее время бешенство регистрируют у оленей, лис и коров.

По данным журналистов, больница в Яссах запросила дополнительные средства, поскольку в учреждение стало обращаться много людей, желающих пройти профилактическое лечение.

Предполагается, что всплеск бешенства связан с тем, что на Украине перестали прививать животных из-за конфликта.

В апреле ветеринар Геннадий Погребняк рассказывал, как защитить домашних животных от бешенства. Для этого, по его словам, необходимо ежегодно проходить вакцинацию. Врач напомнил, что основными переносчиками заболевания являются дикие плотоядные животные, в нашей полосе — лисы. Он подчеркнул, что прививка является единственным способом защиты питомцев.

Ранее Роспотребнадзор объяснил, грозит ли россиянам эпидемия лиссавируса.

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