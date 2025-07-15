На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прибыль производителя Лабубу выросла в 4,5 раза

Bloomberg: прибыль производителя Лабубу Pop Mart выросла в 4,5 раза за полугодие
true
true
true
close
charnsitr/Shutterstock/FOTODOM

За первое полугодие прибыль китайской компании Pop Mart, известной своими игрушками Лабубу, выросла в 4,5 раза из-за большого спроса на них за границей. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

За первое полугодие прибыль Pop Mart увеличилась минимум на 350%, а выручка — на 200%. В компании отметили, что ключевую роль в этих достижениях сыграли оптимизация расходов и высокий спрос на продукцию за границей.

Внимание покупателей к продукции Pop Mart позволило компании увеличить рыночную капитализацию до 40 миллиардов долларов. За последний год стоимость ее акций выросла почти в семь раз.

В конце мая детский психолог Наталья Наумова заявила, что трендовые куклы-монстрики Лабубу не несут никакого риска для психики ребенка. Она пояснила, что психологическое состояние ребенка и реакция на ту или иную игрушку в первую очередь зависят от атмосферы в семье и внимания родителей.

Ранее стало известно о создании первой в мире куклы Barbie с диабетом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами