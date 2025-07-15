Прибыль производителя Лабубу выросла в 4,5 раза

За первое полугодие прибыль китайской компании Pop Mart, известной своими игрушками Лабубу, выросла в 4,5 раза из-за большого спроса на них за границей. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

За первое полугодие прибыль Pop Mart увеличилась минимум на 350%, а выручка — на 200%. В компании отметили, что ключевую роль в этих достижениях сыграли оптимизация расходов и высокий спрос на продукцию за границей.

Внимание покупателей к продукции Pop Mart позволило компании увеличить рыночную капитализацию до 40 миллиардов долларов. За последний год стоимость ее акций выросла почти в семь раз.

В конце мая детский психолог Наталья Наумова заявила, что трендовые куклы-монстрики Лабубу не несут никакого риска для психики ребенка. Она пояснила, что психологическое состояние ребенка и реакция на ту или иную игрушку в первую очередь зависят от атмосферы в семье и внимания родителей.

Ранее стало известно о создании первой в мире куклы Barbie с диабетом.