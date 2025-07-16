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Академик РАН призвал ввести возрастное ограничение на лабубу

Онищенко: на брелоках лабубу должна быть возрастная пометка «14+»
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Enjoy The Life/Shutterstock/FOTODOM

На брелоках лабубу должна быть пометка о возрастном ограничении «14+», называть это детской игрушкой нельзя. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко во время видеомоста о биобезопасности стран ЕАЭС в пресс-центре «Россия сегодня», передает РИА Новости.

«Имея все признаки деструктивной игрушки, она (лабубу — прим. ред.) игрушкой не называется. А раз это так, как запрещать? Ну вот вывод такой - «14+»», — заявил он.

По словам академика, можно было бы пойти и дальше, не только поставив отметку о возрастном ограничении, но и вычеркнуть лабубу из сознания женщин, а через них и из сознания детей. Онищенко подчеркнул, что это измывательство над человеческой природой, которое не дает ничего полезного.

Он добавил, что подобные персонажи с внешне мягкой агрессией могут оказывать деструктивное влияние на детское поведение. Онищенко отметил, что игрушка может быть опасна не только для детей, но и для впечатлительных женщин.

Незадолго до этого агентство Bloomberg писало, что за первое полугодие прибыль китайской компании Pop Mart, известной своими игрушками лабубу, выросла в 4,5 раза из-за большого спроса на них за границей. За первое полугодие прибыль Pop Mart увеличилась минимум на 350%, а выручка — на 200%.

Ранее стало известно о создании первой в мире куклы Barbie с диабетом.

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