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Участник СВО погиб в родительском доме из-за укуса насекомого

«Инфо24»: в Ульяновской области участник СВО не выжил после укуса осы
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российский десантник Сергей Андреев, находившийся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) с 2022 года, не выжил после укуса насекомого. Об этом пишет «Инфо24».

По информации портала, военнослужащий приехал в отпуск в родное село Солдатская Ташла в Ульяновской области. Там он планировал навести порядок в пустующем родительском доме. Во время работ бойца укусила оса. У него произошел анафилактический шок, врачи не смогли спасти военнослужащего. Его похоронили на кладбище в том же селе.

До этого сообщалось, что боец российской армии полностью лишился возможности говорить после инсульта, но не смог уволиться из ВС РФ. Отмечается, что контрактник из Екатеринбурга пережил инсульт в зоне СВО. Несмотря на состояние, он не может пройти военно-врачебную комиссию и уволиться. По мнению специалистов, солдат остается не долеченным.

К ситуации подключился депутат Госдумы Максим Иванов. Он направил запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ, чтобы помочь военному.

Ранее сообщалось, что получившего тяжелые ранения участника СВО отказались лечить в Костроме.

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