Бойца СВО, потерявшего речь после инсульта, не могут уволить со службы

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал в своем Telegram-канале, что боец российской армии, полностью потерявший способность говорить в результате инсульта, не смог уволиться из ВС РФ.

По словам депутата, контрактник их Екатеринбурга пережил инсульт в зоне СВО и полностью утратил способность говорить. Но, несмотря на его состояние, бойца не могут уволить из рядов Вооруженных сил.

«ВВК (военно-врачебную комиссию. — «Газета.Ru») он не прошел, потому что, по мнению специалистов, он не долечен. А долечить не могут, потому что неврологи отправляют его к психиатрам, а те разводят руками, мол, не наш профиль, и возвращают обратно к неврологам», — поделился депутат.

Иванов направил запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ, чтобы разрешить ситуацию.

До этого издание Ura.ru сообщало, что участнику специальной военной операции из Свердловской области отказали в медицинской помощи в Костроме, несмотря на тяжелые ранения и неоднократные обращения в медучреждения.

Ранее россиянина задержали после попытки выдать дочь за участника СВО ради выплат.