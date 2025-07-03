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Раненного на СВО свердловского бойца отказались лечить в Костроме

Ura.ru: получившего тяжелые ранения участника СВО отказались лечить в Костроме
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Станислав Красильников/РИА Новости

Участнику специальной военной операции (СВО) из Свердловской области отказали в медицинской помощи в Костроме, несмотря на тяжелые ранения и неоднократные обращения в медучреждения. Об этом сообщает Ura.ru.

Военнослужащий рассказал, что с октября по ноябрь прошлого года получил ряд серьезных ранений: перелом крестца, контузии, осколочные ранения, травмы суставов. Кроме того, боец частично потерял слух и зрение, но несмотря на это продолжал эвакуацию раненых товарищей. В итоге его представили к ордену Мужества и в марте 2025 года отправили в отпуск по болезни.

Участник СВО пытался пройти лечение и военно-врачебную комиссию в госпитале в Костроме, однако ему отказали. Причиной назвали отсутствие направления от командира медроты.

Мужчина пожаловался, что ему приходится принимать обезболивающие препараты самостоятельно. Передвигаться он может только при помощи трости. Военный утверждает, что не получил необходимого лечения и не прошел комиссию для определения пригодности к дальнейшей службе. Он заявил, что не хочет возвращаться к гражданской жизни, а намерен восстановить здоровье и вновь приступить к исполнению боевых задач.

Ранее россиянина задержали после попытки выдать дочь за участника СВО ради выплат.

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