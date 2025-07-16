Юрист заявил, что за передачу телефонного номера родственникам штрафовать не будут

Поправки в закон о штрафах за незаконную передачу абонентского номера мобильной связи, которые утвердил комитет Госдумы по госстроительству, позволят заполнить пробел в цифровой безопасности. За передачу номера родственникам штрафовать не будут, заявил «Газете.Ru» руководитель центра правопорядка в Москве и МО Александр Хаминский.

«Закон «О связи» уже обязывает операторов идентифицировать пользователей. Однако до сих пор отсутствовали действенные санкции за передачу номера без уведомления оператора. Новая норма восполняет этот пробел. Не подпадет под санкцию только кратковременная безвозмездная передача для личных целей, например, родственнику. При этом коммерческое или регулярное пользование чужим номером без переоформления договора или уведомления оператора становится административно наказуемым деянием», — сказал он.

При этом усилится борьба с мошенничеством и теневым предпринимательством, пояснил Хаминский.

«Штрафы призваны пресечь распространенные схемы, когда номера оформляются на подставных лиц, а затем передаются посредникам (дропперам) для обналичивания средств, обхода блокировок или совершения противоправных звонков. Кроме того, это ограничит нелегальную практику среди ИП и юрлиц, которые зачастую раздают корпоративные SIM-карты гражданам, не состоящим у них в штате, что может использоваться для уклонения от уплаты налогов или иной скрытой деятельности», — сказал он.

Сам юрист предложил оператором связи также запретить распространение SIM-карт до «полной и достоверной идентификации конечного пользователя».

«Законопроект является своевременным и необходимым шагом к повышению цифровой гигиены, однако его реальная эффективность будет зависеть от строгого контроля за исполнением правил операторами связи и четкой работы уполномоченных органов», — сказал он.

Ранее в Госдуме заявили, что невозможно случайно наткнуться на экстремистский контент.