Врач назвала два компонента, которые должны быть в составе летних средств для кожи

Главная опасность для кожи летом — это ультрафиолетовое излучение, поэтому важно пользоваться правильной косметикой. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-косметолог, трихолог Ольга Савиных.

«Нужно выбирать средства, где присутствуют физические фотофильтры: диоксид титана и оксид цинка. То есть не нужно сильно разбираться в составах, достаточно просто перевернуть тюбик со средством и поискать один из этих двух компонентов. Они будут защищать более надежно», — объяснила специалист.

Она также посоветовала наносить SPF-средства за 15-20 минут до выхода на улицу.

Врач-дерматолог, косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова до этого предупреждала, что применение спиртосодержащих и щелочных средств, скрабов, косметики с ретинолом и сильными кислотами, а также глины в теплое время года негативно влияет на кожу.

Также летом эксперт не рекомендует применять средства с минеральными маслами и силиконами, поскольку они вызывают перегрев, раздражение и обострение воспалений.

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