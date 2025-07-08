Россиянам рассказали, как часто следует мыть голову летом

Голову следует мыть по мере загрязнения, в зависимости от типа кожи. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала трихолог Юлия Нагайцева.

«Для кого-то ежедневно мыть — это норма, а у людей с сухим типом кожи так даже не получится, им это не нужно. Они могут мыть один раз в пять, семь или даже десять дней. У каждого свой режим, который не зависит от грязи, пыли, песка улице», — сказала специалист.

Людям с жирным типом кожи, по ее словам, приходится мыть голову часто, поскольку может присоединиться себорейный дерматит.

Врач-дерматолог, косметолог Александра Гонт до этого говорила, что летом волосам требуется особый уход, поэтому к выбору шампуня и средств ухода необходимо относиться серьезно.

Она посоветовала использовать специальные шампуни без сульфатов, которые смягчают кутикулу, увлажняют и не дают волосам пересыхать.

Ранее врач рассказала, почему эпиляция летом может привести к ожогам.