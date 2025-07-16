Толпа зверски избила покупательницу в магазине Хабаровска

Толпа напала на покупательницу в одном из магазинов Хабаровска, сообщает Amur Mash.

Массовая драка произошла в алкомаркете на улице Суворова. Неизвестно, что стало причиной конфликта, но, судя по видео, сначала пострадавшая получила удар от женщины, затем к нападению присоединились еще двое мужчин. Они наносили ей удары по голове и телу, а также били кулаками по лицу.

Позже выяснилось, что один из нападавших, 47-летний мужчина, уже попадал в конфликт в этот же вечер. Сначала росгвардейцы задержали его за мелкое хулиганство, составили протокол и отпустили. Но нарушитель порядка не успокоился и вернулся в магазин, где поучаствовал в избиении незнакомки.

В конце концов сотрудники алкомаркета вызвали на место полицию, однако агрессоры успели скрыться до прибытия наряда. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, полиция начала проверку по факту произошедшего.

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