«Я проживу за нас обоих»: муж забрал у больной раком жены все деньги и бросил ее по СМС

В США муж забрал все деньги у больной раком жены и бросил ее по СМС

В США мужчина забрал у больной раком жены все деньги и бросил ее по СМС, чтобы жить за них обоих. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел с 32-летней женщиной, у которой диагностировали опухоль мозга. После шести лет брака ее супруг не только ушел, но и опустошил их общий счет, забрав средства, предназначенные для ее лечения. В качестве объяснения муж написал ей, что он много вложил во время ее лечения и решил окупить свои вложения, за одно взяв деньги на будущее.

«Порадуйся за меня, что я проживу за нас обоих» — призвал мужчина свою супругу.

Женщина рассказала, что ее состояние является ужасным. Ей провели множество операций, однако она все равно продолжала готовить мужу ужины. По ее словам, супруг убежден, что для нее все кончено, однако сама женщина так не считает — она верит, что у нее есть шанс.

Ранее мужчина узнал, что его жена неизлечимо больна, и бросил ее через два месяца после свадьбы.