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Мужчина узнал, что его жена неизлечимо больна, и бросил ее спустя два месяца после свадьбы

Китаец попал под суд за то, что бросил свою тяжелобольную жену

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Depositphotos

Житель Китая попал в тюрьму за то, что бросил больную раком жену через два месяца после свадьбы. Об этом пишет SCMP.

Мужчина, которого называют только по фамилии Фэн, женился на женщине по фамилии Ван в 2022 году. Через два месяца у Ван был диагностирован рак кишечника, который уже перешел в терминальную стадию. Поначалу Фэн ухаживал за женой, но затем стал уклоняться от обязанностей, ссылаясь на рабочую занятость. Несмотря на отчаянные попытки супруги и ее семьи связаться с мужчиной, тот окончательно разорвал контакты, из-за чего больной женщине приходилось занимать деньги, чтобы оплачивать растущие расходы на лечение. Спустя почти 200 дней, проведенных в больнице, ее не стало.

Семья Ван подала иск на ее мужа за то, что он не обеспечил ей должный уход и не помогал в оплате лечения. Кроме того, Фэн дважды предлагал развестись, пока Ван боролась за жизнь. Отец женщины осудил Фэна за его «порочное поведение», но все же смог с ним помириться. Известно, что стороны заключили мировое соглашение, и судья приговорил его к году условного тюремного заключения.

Ранее мужчина, за которым жена ухаживала шесть лет из-за паралича, бросил ее после выздоровления.

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