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Российские врачи спасли зрение мальчику с рыболовным крючком в глазу

В Самаре спасли зрение мальчику с рыболовным крючком в глазу
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Telegram-канал Минздрав Самарской области

В Самаре врачи спасли зрение мальчику, которому попал в глаз рыболовный крючок. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Юный житель Тольятти в результате неосторожного обращения с рыболовными снастями получил тяжелейшую травму — крючок попал ему в глаз, повредив веко, хрусталик и внутренние структуры глаза. Первоначально врачи боролись за сохранение самого глаза, так как о восстановлении зрения на тот момент не могло быть речи.

В течение года пациенту провели серию сложных операций, включая витреоретинальное вмешательство. Весной 2025 года, когда у мальчика начало появляться зрение, ему успешно имплантировали искусственный хрусталик. На данный момент зрение ребенка восстановлено на 50%, он продолжает наблюдаться у офтальмологов. Как отметил заведующий отделением, такой результат стал возможен благодаря высокотехнологичному оборудованию и профессионализму врачей.

Ранее рыбак упал глазом на сучок, который застрял в восьми миллиметрах от мозга.

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