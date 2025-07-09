Беременная избила фельдшера скорой помощи по пути в роддом в Нижнем Новгороде

Роженица избила фельдшера скорой помощи по пути в роддом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в государственной инспекции труда Нижегородской области.

Инцидент произошел 8 июля в Сормовском районе города, куда бригада медиков прибыла по вызову. Внезапно местная жительница, которой требовалась помощь, напала на 37-летнюю женщину-фельдшера и ударила ее по лицу кулаком.

По данным Telegram-канала Ni Mash, нападавшей оказалась будущая мать, которую все же доставили в медучреждение. Там она закурила и вновь попыталась спровоцировать драку.

Пострадавшая получила ушибы лица, ей оказали необходимую помощь. Степень тяжести полученных женщиной травм устанавливается. Гострудинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее муж пациентки избил фельдшера скорой помощи в Петербурге.