На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беременная избила фельдшера скорой помощи по пути в роддом в Нижнем Новгороде

Агрессивная роженица напала на фельдшера в Нижнем Новгороде
true
true
true
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Роженица избила фельдшера скорой помощи по пути в роддом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в государственной инспекции труда Нижегородской области.

Инцидент произошел 8 июля в Сормовском районе города, куда бригада медиков прибыла по вызову. Внезапно местная жительница, которой требовалась помощь, напала на 37-летнюю женщину-фельдшера и ударила ее по лицу кулаком.

По данным Telegram-канала Ni Mash, нападавшей оказалась будущая мать, которую все же доставили в медучреждение. Там она закурила и вновь попыталась спровоцировать драку.

Пострадавшая получила ушибы лица, ей оказали необходимую помощь. Степень тяжести полученных женщиной травм устанавливается. Гострудинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее муж пациентки избил фельдшера скорой помощи в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами