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16-летняя девушка забеременела от 14-летнего брата

В Индии 16-летняя девушка забеременела от 14-летнего брата
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В Индии 14-летнего школьника подозревают в изнасиловании старшей сестры, девушка беременна. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Сурат (штат Гуджарат). 16-летняя девушка пожаловалась родителям на боли в животе. Те отвели ее на осмотр в больницу: после обследования гинеколог заявил, что пациентка находится на втором месяце беременности. Шокированные новостью родители отправились в полицию, где подали заявление.

По предварительным данным, девушку изнасиловал 14-летний брат в тот день, когда родители уехали на работу, а их многочисленные дети оставались дома одни.

И жертва, и насильник посещают школу. В полиции уточнили, что семья получает психологическую помощь. Судьбу малолетнего нарушителя решит Совет по делам несовершеннолетних.

Ранее аналогичный случай произошел в Малайзии: там 15-летняя школьница забеременела от 11-летнего брата.

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