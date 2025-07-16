Мужчина продал свой автомобиль Ferrari, чтобы построить приют для собак

Мужчина в Японии продал свой автомобиль Ferrari, чтобы построить приют для собак, пишет South China Morning Post.

Хиротака Сайто долгие годы работал предпринимателем, но 12 лет назад его бизнес столкнулся с финансовыми трудностями. Ситуация стала настолько невыносимой, что он решил уйти из дома и планировал свести счёты с жизнью. Однако его собака, словно почувствовав намерение хозяина, заблокировала входную дверь и не дала ему уйти. Это неожиданное проявление заботы и преданности остановило мужчину на грани отчаяния.

«Когда я понял, что меня спасла собака, я поверил, что смогу спасать собак до конца своей жизни», — вспоминает он.

После этого момента Сайто решил посвятить себя благородному делу, малоизвестному в Японии на тот момент — реабилитации собак, которые кусаются, рычат и проявляют агрессию. Он основал специальный центр в городе Яидзу, префектура Сидзуока. Приют специализируется на животных, с которыми обычные владельцы не в силах справиться. Многие из этих собак были жертвами жестокого обращения или жили в условиях постоянного стресса, что сделало их агрессивными и недоверчивыми к людям.

Сайто продал свой Ferrari, чтобы купить землю и построить просторный приют, где собаки могли бы свободно передвигаться, а не жить на цепи. Несмотря на то, что работа с такими животными сопряжена с риском — Хиротака носит три пары перчаток и уже неоднократно получал укусы — он не намерен останавливаться.

«Я хочу дать им понять, что их любят,» — прокомментировал он.

Сейчас в приюте живут 40 собак и восемь кошек. Японец надеется получить государственную поддержку, чтобы расширить возможности центра и принять до 300 собак к 2028 году. .

Ранее пропавшая четыре года назад собака вернулась домой к хозяевам из приюта.