На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина продал свой автомобиль Ferrari, чтобы построить приют для собак

SCMP: японец продал свой Ferrari ради приюта для собак
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мужчина в Японии продал свой автомобиль Ferrari, чтобы построить приют для собак, пишет South China Morning Post.

Хиротака Сайто долгие годы работал предпринимателем, но 12 лет назад его бизнес столкнулся с финансовыми трудностями. Ситуация стала настолько невыносимой, что он решил уйти из дома и планировал свести счёты с жизнью. Однако его собака, словно почувствовав намерение хозяина, заблокировала входную дверь и не дала ему уйти. Это неожиданное проявление заботы и преданности остановило мужчину на грани отчаяния.

«Когда я понял, что меня спасла собака, я поверил, что смогу спасать собак до конца своей жизни», — вспоминает он.

После этого момента Сайто решил посвятить себя благородному делу, малоизвестному в Японии на тот момент — реабилитации собак, которые кусаются, рычат и проявляют агрессию. Он основал специальный центр в городе Яидзу, префектура Сидзуока. Приют специализируется на животных, с которыми обычные владельцы не в силах справиться. Многие из этих собак были жертвами жестокого обращения или жили в условиях постоянного стресса, что сделало их агрессивными и недоверчивыми к людям.

Сайто продал свой Ferrari, чтобы купить землю и построить просторный приют, где собаки могли бы свободно передвигаться, а не жить на цепи. Несмотря на то, что работа с такими животными сопряжена с риском — Хиротака носит три пары перчаток и уже неоднократно получал укусы — он не намерен останавливаться.

«Я хочу дать им понять, что их любят,» — прокомментировал он.

Сейчас в приюте живут 40 собак и восемь кошек. Японец надеется получить государственную поддержку, чтобы расширить возможности центра и принять до 300 собак к 2028 году. .

Ранее пропавшая четыре года назад собака вернулась домой к хозяевам из приюта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами