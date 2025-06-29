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Пропавшая четыре года назад собака вернулась домой к хозяевам из приюта

Семья была уверена, что собаку сбила машина, но воссоединилась с ней через 4 года
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WPLG, ALBANIA SAGARRA, CNN)

В США семья думала, что их любимой собаки больше нет в живых, но нашла ее четыре года спустя. Об этом сообщает WPLG.

В 2021 году щенок мальтипу по кличке Шугар сбежал из дома во Флориде. Хозяйка Албания Сагарра отчаянно искала питомца, даже объявила награду, но получила лишь звонок от мужчины, который уверял, что видел, как Шугар сбила машина. С тех пор семья была уверена, что собаки больше нет в живых.

Однако недавно Сагарра узнала, что Шугар жива — ее нашли в приюте. Встреча после долгих лет разлуки стала для хозяйки настоящим чудом, но выяснилось, что Шугар очень больна и сильно похудела. У нее диагностировали тяжелые болезни сердца и почек.

Сагарра не знает, сколько времени осталось у питомца, но рада, что Шугар проведет последние дни дома, в окружении любящей семьи. Семья не выяснила, кто оставил собаку в приюте, но счастлива, что Шугар вернулась домой.

Ранее бездомная собака принесла своего болеющего щенка в ветклинику.

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