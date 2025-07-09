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Стало известно о создании первой в мире куклы Barbie с диабетом

Компания Mattel создала куклу Barbie с диабетом первого типа
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Mattel

Компания Mattel создала первую в мире куклу Barbie с диабетом первого типа. Об этом сообщает ABC News.

У куклы на поясе размещен игрушечный прибор для мониторинга уровня глюкозы и инсулиновая помпа.

Старший вице-президент Barbie и руководитель глобального подразделения кукол Криста Бергер заявила, что создание куклы с диабетом первого типа является важным шагом в стремлении компании к инклюзивности. Она отметила, что куклы помогают формировать мировосприятие детей, поэтому транслировать определенные идеи через игрушки важно.

«Мы гарантируем, что больше детей смогут увидеть себя в историях, которые они воображают, и в куклах, которые они любят», — добавила она.

Помимо этого, у Барби есть пастельно-голубая сумочка, в которой можно хранить любые закуски или необходимые средства для людей с диабетом. Игрушка была разработана совместно с компанией Breakthrough T1D, гендиректор которой с 13 лет живет с диабетом.

По его словам, разработчики были рады сотрудничеству с Barbie, потому что важно показывать подрастающему поколению, что жизнь с диабетом может быть полноценной, яркой и вдохновляющей.

Ранее психолог отреагировала на предложение запретить в России кукол Лабубу.

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