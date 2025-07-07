В московском аэропорту обнаружили прицелы с тепловизорами почти на 30 миллионов

В аэропорту Шереметьево изъяли партию прицелов с тепловизорами на 29 млн рублей

В аэропорту Шереметьево задержали партию из 142 незадекларированных прицелов с тепловизорами на 29 миллионов рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что багаж задержали у 35-летнего иностранца, летевшего в Катар. Мужчину остановили, когда он проходил зеленый коридор. Пассажир рассказал, что купил технику у знакомого москвича, а о необходимости декларирования был не в курсе.

«Экспертиза подтвердила, что предметы являются тепловизионными прицелами и кронштейнами для ствольной коробки гражданского охотничьего оружия. Партия признана коммерческой, товары изъяты», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о недекларировании товаров. По ней предусмотрен штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией. Расследование продолжается, заключили в ФТС.

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