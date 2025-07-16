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На видео попал вежливый медведь, позвонивший в дверь перед тем, как погулять по саду

NYP: в США медведь пришел на территорию частного дома и позвонил в дверь
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Жители Нью-Гэмпшира стали свидетелями необычного и забавного инцидента, когда любопытный черный медведь подкрался к их дому, позвонил в дверь и даже заглянул в окно, словно проверяя, кто внутри, пишет New York Post.

На видеозаписи запечатлен момент, когда медвежонок осторожно подходит к крыльцу. Заметив дверной звонок, он сначала принюхивается к устройству, а затем встает на задние лапы и нажимает на него лапой.

После резкого звука звонка животное отшатывается, будто испугавшись собственного поступка, и бросает взгляд на источник шума. Затем медведь решает продолжить исследование двора, прежде чем уйти в глубь участка.

«По крайней мере, он был достаточно вежлив, чтобы позвонить в дверь, чтобы узнать, дома ли мы», — шутит домовладелец Джей Ливенс.

Согласно данным Департамента рыболовства и охоты Нью-Гэмпшира, популяция черных медведей в штате составляет около 5000 особей. Хотя эти животные обычно избегают контактов с людьми, они остаются дикими хищниками с мощными зубами и когтями, поэтому специалисты рекомендуют сохранять безопасное расстояние и не провоцировать при встрече.

Ранее дом женщины, пережившей 11 ограблений, был взломан медведями.

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