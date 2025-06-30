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Дом женщины, пережившей 11 ограблений, был взломан медведями

AP News: дом американки, которую ограбили 11 раз, взломали медведи
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JP. Baldus/Shutterstok/FOTODOM

Дом пережившей 11 ограблений американки был взломан медведями, пишет AP News.

По сообщению окружной прокуратуры округа Бьютт, начиная с апреля 2024 года дом американки был ограблен 11 раз. Из-за этого женщина была вынуждена переехать, опасаясь за свою жизнь. После этого медведи воспользовались тем, что здания пустое, и проникли внутрь, устроив там погром.

Помимо 11 уже обвиняемых лиц, правоохранители установили личности еще пяти подозреваемых, которым также предъявлены обвинения. Пятеро из задержанных остаются в окружной тюрьме, другие были освобождены под залог или подписку о невыезде. Район, где жила женщина, расположен примерно в 148 километрах к северу от Сакраменто и окружен обширными национальными лесами, где часто встречаются дикие животные.

Ранее в США медведь получил самую большую зубную коронку в мире.

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