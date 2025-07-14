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В Петербурге сожгли полтонны кокаина, изъятого по уголовным делам

ФСБ: в Петербурге уничтожили 530 кг кокаина на сумму более 1 млрд рублей
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В Санкт-Петербурге уничтожили крупную партию кокаина, проходившего в качестве вещественного доказательства по ряду уголовных дел. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.

Общее количество уничтоженного наркотика составило 530 килограммов. Они были сожжены в плановом порядке на специализированном полигоне одного из городских предприятий. В ведомстве подчеркнули, что по всем делам, к которым относился изъятый кокаин, уже вынесены обвинительные приговоры.

Оценочная стоимость уничтоженного вещества превышает 1 миллиард рублей.

Контроль за уничтожением наркотика осуществляла межведомственная комиссия. В её состав вошли представители комитетов по здравоохранению, природопользованию и экологической безопасности Санкт-Петербурга.

До этого в Катайском округе Курганской области ликвидировали подпольный наркоцех, организованный мужем и женой. По данным ведомства, супруги приобрели дом, после чего организовали в нем подпольный цех. Там они синтезировали мефедрон и распространяли его через интернет-магазин.

Ранее в Белоруссии пресекли ввоз из ЕС крупной партии наркотиков под видом фруктового пюре.

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