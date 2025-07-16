Пенсионерка упаковала сотни тысяч рублей в банку от детской смеси и отдала аферистам

В Бийске 82-летняя местная жительница попалась на уловку аферистов и передала им свои накопления. Об этом сообщили в пресс-службе управления городского МВД.

С пенсионеркой несколько раз связывались неизвестные, представляясь сотрудниками разных госорганов. Они заявили о необходимости «задекларировать» имеющиеся дома 600 тысяч наличных, чтобы не лишиться их при проверке налоговой. Испугавшись, что потеряет отложенные на газификацию деньги, потерпевшая согласилась действовать по указанию незнакомки. Та попросила пенсионерку спрятать деньги в банке из-под детской смеси, чтобы передача через курьера не выглядела подозрительно.

Передав деньги, женщина заподозрила неладное и почти сразу заявила о случившемся в полицию. Те задержали 22-летнего курьера, который забирал посылку. Молодой человек не успел передать ее дальше и деньги вернули пенсионерке. Задержанный признался, что согласился выполнить курьерский заказ, который поступил ему в мессенджере. За работу ему обещали три тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее сообщалось, что пожилая петербурженка поверила «сотруднику ФСБ» и лишилась 5 млн рублей.