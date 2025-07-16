На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка упаковала сотни тысяч рублей в банку от детской смеси и отдала аферистам

В Бийске пенсионерка передала мошенникам накопления в банке от детской смеси
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Бийске 82-летняя местная жительница попалась на уловку аферистов и передала им свои накопления. Об этом сообщили в пресс-службе управления городского МВД.

С пенсионеркой несколько раз связывались неизвестные, представляясь сотрудниками разных госорганов. Они заявили о необходимости «задекларировать» имеющиеся дома 600 тысяч наличных, чтобы не лишиться их при проверке налоговой. Испугавшись, что потеряет отложенные на газификацию деньги, потерпевшая согласилась действовать по указанию незнакомки. Та попросила пенсионерку спрятать деньги в банке из-под детской смеси, чтобы передача через курьера не выглядела подозрительно.

Передав деньги, женщина заподозрила неладное и почти сразу заявила о случившемся в полицию. Те задержали 22-летнего курьера, который забирал посылку. Молодой человек не успел передать ее дальше и деньги вернули пенсионерке. Задержанный признался, что согласился выполнить курьерский заказ, который поступил ему в мессенджере. За работу ему обещали три тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее сообщалось, что пожилая петербурженка поверила «сотруднику ФСБ» и лишилась 5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами