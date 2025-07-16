Сотрудник парка развлечений получит 1 млн рублей за то, что ослеп на рабочем месте

Сотрудник парка развлечений в Прикамье получит 1 млн за потерю зрения на работе

Сотрудник парка развлечений в Кунгуре получит 1 млн рублей после того, как ребенок случайно выстрелил ему в глаз. В ГУ ФССП по Пермскому краю сообщили, что в результате пострадавший фактически ослеп и по этой причине не мог устроиться на работу.

Мужчина работал билетным контролером-оператором, но стал инвалидом из-за несчастного случая. Юный посетитель парка перезаряжал пневматический пистолет на аттракционе «Пневматический тир» и случайно выстрелил, пулька попала в глаз 26-летнему молодому человеку.

После этого он потерял зрение на один глаз, а острота второго постепенно снижалась из-за постоянной нагрузки. В дальнейшем у мужчины начались сложности с трудоустройством.

«Суд установил, что предприниматель, отвечавший за работу тира, не обеспечил сотрудника необходимыми средствами индивидуальной защиты», — уточнили в надзорном ведомстве.

Теперь, по решению суда, владелец аттракциона должен заплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Ранее женщина ослепла на один глаз после того, как в нее выстрелили из водяного пистолета.