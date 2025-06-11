На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина ослепла на один глаз после того, как в нее выстрелили из водяного пистолета

Мужчина выстрелил из водяного пистолета в глаз китаянке и лишил ее зрения
close
Kunlathida6242/Shutterstock/FOTODOM

Китаянка ослепла на один глаз после того, как в неё выстрелили из водяного пистолета, пишет Mothership.

Как рассказала пострадавшая, она отдыхала с друзьями, занимаясь рафтингом, и вышла на берег, чтобы приобрести что-то из еды или напитков. В какой-то момент к ней подошла группа людей, которая, как утверждается, заставила её сесть на землю.

После этого один из членов группы направил мощную струю воды прямо в лицо китаянки из водяного пистолета. По словам пострадавшей, расстояние между дулом и её глазами было менее полуметра. От сильного напора воды у неё возникли резкая боль в лице и спине, а затем она потеряла зрение в правом глазу.

Женщина рассказала, что просила «прекратить это издевательство», но мужчина повторно направил струю воды в её глаза. После этого она обратилась в полицию и была госпитализирована. Медики поставили диагноз — «травматическая гифема», то есть скопление крови внутри передней камеры глаза.

После инцидента предполагаемый злоумышленник оскорбил женщину и угрожал ей, а затем скрылся с места происшествия. Позднее стало известно, что он является туристом, посетившим достопримечательность. Сообщается, что правоохранительные органы уже установили его местонахождение и проводят расследование.

Ранее американка ограбила банк на $60 тысяч с водяным пистолетом в руках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами