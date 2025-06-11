Женщина ослепла на один глаз после того, как в нее выстрелили из водяного пистолета

Мужчина выстрелил из водяного пистолета в глаз китаянке и лишил ее зрения

Китаянка ослепла на один глаз после того, как в неё выстрелили из водяного пистолета, пишет Mothership.

Как рассказала пострадавшая, она отдыхала с друзьями, занимаясь рафтингом, и вышла на берег, чтобы приобрести что-то из еды или напитков. В какой-то момент к ней подошла группа людей, которая, как утверждается, заставила её сесть на землю.

После этого один из членов группы направил мощную струю воды прямо в лицо китаянки из водяного пистолета. По словам пострадавшей, расстояние между дулом и её глазами было менее полуметра. От сильного напора воды у неё возникли резкая боль в лице и спине, а затем она потеряла зрение в правом глазу.

Женщина рассказала, что просила «прекратить это издевательство», но мужчина повторно направил струю воды в её глаза. После этого она обратилась в полицию и была госпитализирована. Медики поставили диагноз — «травматическая гифема», то есть скопление крови внутри передней камеры глаза.

После инцидента предполагаемый злоумышленник оскорбил женщину и угрожал ей, а затем скрылся с места происшествия. Позднее стало известно, что он является туристом, посетившим достопримечательность. Сообщается, что правоохранительные органы уже установили его местонахождение и проводят расследование.

Ранее американка ограбила банк на $60 тысяч с водяным пистолетом в руках.