Школьник загорелся после того, как сестра случайно облила его жидкостью для розжига

В Сибири 14-летний мальчик загорелся на шашлыках и попал в реанимацию

В Красноярском крае восьмиклассник оказался в реанимации из-за неловкости старшей сестры. Об этом сообщает SHOT.

Несчастный случай произошел в субботу, 3 мая, в селе Богучаны. Пострадавший приехал туда на праздники к старшей сестре. Родственники разделили обязанности по приготовлению шашлыка: девушка поливала угли, а брат должен был поджечь их.

Однако бутылка опрокинулась и жидкость для розжига вылилась на 14-летнего мальчика, который уже держал в руках огонь. В тот же момент он загорелся и получил ожог 35% поверхности тела II и III степени.

Пострадавшего доставили в реанимацию районной больницы, о его состоянии информации не поступало.

Ранее обычный шашлык обошелся пенсионеру из Удмуртии в 1,8 миллиона рублей.