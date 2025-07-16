Суд вынес приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году

Прокуратура: участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 15 лет

Ставропольский краевой суд вынес приговор семи участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, произошедших в октябре 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевую прокуратуру.

«Они признаны виновными в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и оказанием вооруженного сопротивления ..., неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности ... и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа ...», — говорится в сообщении ведомства.

Осужденные получили от 14 до 15 лет заключения в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

С августа 2024 года по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы были осуждены в общей сложности 122 человека на сроки от 4,5 до 10,5 лет. Таким образом, с учетом последнего приговора по делу осуждены уже 129 человек.

До этого главный раввин России Берл Лазар говорил, что организаторы погрома против евреев в аэропорту Махачкалы понесли достаточно серьезное наказание, и еврейская община видит это.

В октябре 2023 года на фоне войны в Газе разъяренная толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы, чтобы найти евреев среди пассажиров самолета из Тель-Авива. Дебоширы свободно ходили по помещениям терминала, а также смогли пройти на взлетное поле.

Ранее на Ставрополье четверых участников беспорядков приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима.