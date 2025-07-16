Огромный валун раздавил 15-летнюю девочку на глазах у ее подруг

Девочку-подростка придавил огромный валун, оторвавшийся от скалы в Доломитовых Альпах на севере Италии. Об этом пишет LaPresse.

Несчастный случай произошел днем 15 июля на берегу горной реки Пьяве. Накануне 15-летняя девушка из Вальбеллуны поднялась на скалу в районе пляжа Чезана. Она лишь хотела пофотографироваться там с двумя подругами, но фотосессия пошла не по плану.

Когда девушки забрались на скалу, чтобы сделать селфи, она обрушилась. Самая младшая из них была придавлена падающим валуном и получила несовместимые с жизнью травмы. Ее 16-летняя подруга травмировалась, а третья девушка не пострадала.

На месте происшествия работали сотрудники скорой медицинской помощи, пожарные и карабинеры. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее на Южном Урале 17-летняя девушка сорвалась со 100-метровой скалы во время фотосессии.