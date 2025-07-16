На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Огромный валун раздавил 15-летнюю девочку на глазах у ее подруг

Отколовшийся кусок скалы раздавил 15-летнюю итальянку во время фотосессии
true
true
true
close
Global Look Press

Девочку-подростка придавил огромный валун, оторвавшийся от скалы в Доломитовых Альпах на севере Италии. Об этом пишет LaPresse.

Несчастный случай произошел днем 15 июля на берегу горной реки Пьяве. Накануне 15-летняя девушка из Вальбеллуны поднялась на скалу в районе пляжа Чезана. Она лишь хотела пофотографироваться там с двумя подругами, но фотосессия пошла не по плану.

Когда девушки забрались на скалу, чтобы сделать селфи, она обрушилась. Самая младшая из них была придавлена падающим валуном и получила несовместимые с жизнью травмы. Ее 16-летняя подруга травмировалась, а третья девушка не пострадала.

На месте происшествия работали сотрудники скорой медицинской помощи, пожарные и карабинеры. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее на Южном Урале 17-летняя девушка сорвалась со 100-метровой скалы во время фотосессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами