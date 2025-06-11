Мужчина четыре года живет в пещере, отказываясь жениться и работать

SCMP: китаец 4 года назад ушел жить в пещеру, чтобы не работать и не жениться

Мужчина из Китая четыре года живет в пещере, отказывается работать и жениться, пишет South China Morning Post.

Минь Хэнцай из провинции Сычуань, ранее работавший водителем такси, зарабатывал около $1400 в месяц. Однако в конце 2021 года он оставил работу и вернулся в родной город, где начал вести затворнический образ жизни.

По его словам, работа стала для него бессмысленной. Ранее он трудился по 10 часов в день, чтобы погасить все свои долги, но в итоге признал, что не сможет этого сделать. Его родные уже продали все имущество, которое можно было использовать для выплаты задолженностей, общая сумма которых составляет $42 тысячи.

В обмен на землю другого жителя деревни, которая была вчетверо меньше его собственной, Минь получил участок с расположенной рядом пещерой, где теперь живет. Большую часть времени китаец читает книги и совершает прогулки вокруг своего жилища. Он также заявил, что не намерен жениться, считая брак «пустой тратой времени и денег».

«Вероятность найти настоящую любовь очень мала. Зачем мне усердно трудиться ради чего-то столь редкого?» — задается вопросом мужчина.

Ранее программист из Китая рассказал, что четыре года живет в электромобиле.