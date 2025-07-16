В Госдуме рассказали о нюансах наказания за поиск запрещенного контента

Россиянам, которые будут искать экстремистские материалы в интернете, будет грозить административная ответственность в случае принятия соответствующего законопроекта. Об этом НСН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

По его словам, операторы и так обязаны оповещать правоохранительные органы о подобных запросах.

«Признание материалов экстремистскими, включение их в реестр, обязанность операторов оповещать правоохранительные органы — это все прописано раньше. Вопросы досмотров, проверки телефонов регламентированы очень давно. Полицейский может проверять документы, технику, это прописано в законе о полиции», — уточнил Валеев.

Он уточнил, что в этой части изменения не предусмотрены. В области использования VPN-сервисов также не было ответственности, добавил он.

Накануне сообщалось, что поиск «заведомо экстремистских материалов» в интернете, в том числе с использованием VPN-сервисов, в ближайшее время может обернуться для россиян значительными штрафами. Наказание грозит и за рекламу программ для обхода блокировок. Ранее в российских законах не было ответственности за потребление контента. Какие штрафы грозят пользователям и как будут выявлять читателей «запрещенки» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что у Мизулиной появился вопрос к законопроекту о штрафах за поиск экстремистского контента.