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Женщина спаслась от похитителя, передав незнакомке записку

Американка помогла полиции поймать похитителя благодаря случайной записке жертвы
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Idris Solomon/Reuters

В США женщина помогла жертве похищения благодаря записке, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 8 марта в штате Юта, когда местная жительница остановилась на заправке, чтобы сходить в туалет. Там незнакомка передала клочок бумаги с просьбой о помощи. На записке были указаны сведения о модели машины и ее номер телефона. Жертва попросила ее обратиться в полицию и покинула уборную.

«Женщина просто распахнула дверь, протянула мне бумагу и сказала: «Пожалуйста, передайте это полиции. Я думаю, она действительно боялась, что он заглянет и увидит нас», — вспоминает американка.

Тогда она решила проследить за машиной, а узнав номерной знак внедорожника, позвонила по номеру 911. Какое-то время женщина продолжала преследование, оставаясь на телефоне с полицией. Предполагаемого похитителя задержали в тот же день и освободили жертву.

Пострадавшая рассказала, что они с Маркесом были в отношениях на протяжении 25 лет, но в последнее время его поведение стало непредсказуемым. Мужчина обвинил ее в измене и повез в сторону Солт-Лейк-Сити, отказавшись выпустить ее из машины.

В итоге мужчине предъявили обвинения в похищении человека при отягчающих обстоятельствах и еще нескольких преступлениях.

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