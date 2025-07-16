В России призвали дать многодетным право выбирать между бесплатной землей и 1 млн рублей

В России призвали давать многодетным семьям право выбора — получать бесплатно земельный участок или 1 млн рублей вместо него. Соответствующий законопроект для поддержки многодетных внесли в Госдуму депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрий Гусев и Сергей Миронов, передает 360.ru.

Пока россияне могут получать только землю. При этом депутаты уточнили, что на практике получить подходящий участок бывает сложно из-за бюрократических трудностей. Кроме того, такие участки не всегда пригодны для жизни.

«Многодетные семьи — основа будущего России, и мы обязаны дать им реальную поддержку, а не бюрократические препоны. Наш законопроект дает семьям с тремя и более детьми право выбора. Взять бесплатный земельный участок или получить от миллиона рублей компенсации», — сказал Миронов.

Гусев добавил, что альтернатива в виде 1 млн рублей даст семьям больше возможностей.

16 июля соавтор инициативы, член парламентского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что депутаты Госдумы предложили законодательно закрепить возможность передачи в собственность земельных участков для участников специальной военной операции (СВО) и многодетных семей, проживающих в Байкальской природной зоне.

Ранее в России предложили ежеквартально индексировать пенсии.