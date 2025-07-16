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В Госдуме предложили выделить землю на Байкале для участников СВО и многодетных семей

Якубовский: необходимо, чтобы участники СВО могли получить землю на Байкале
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Quatrox Production/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы предложили законодательно закрепить возможность передачи в собственность земельных участков для участников специальной военной операции (СВО) и многодетных семей, проживающих в Байкальской природной зоне. Об этом РИА Новости рассказал соавтор инициативы, член парламентского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Он отметил, что в настоящее время на территории Байкальской природной зоны запрещено любое капитальное строительство и перевод земель лесного фонда в другую категорию. Это делает невозможным оформление прав на землю даже для льготных категорий россиян, таких как участники СВО и многодетные семьи, что ограничивает социальную справедливость и препятствует жизнеобеспечению граждан. Поэтому, подчеркнул депутат, внесенные поправки направлены на исправление сложившегося положения. Они сохраняют экологические ограничения, но предоставляют возможность выделить земельные участки в пределах существующих населенных пунктов.

8 июля сообщалось, что в Госдуме предложили бесплатно выдавать землю супругам после 10 лет брака.

Ранее более 800 семей участников спецоперации получили земельные участки в российском регионе.

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