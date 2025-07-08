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На Алтае трое школьников высушили на Вечном огне белье и попали под проверку силовиков

В Рубцовске трое школьников сушили вещи на Вечном огне и попали под статью УК
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Telegram-канал «БЛОГЕРША Рубцовск»

В Рубцовске трое школьников устроили из Вечного огня сушилку, теперь ими занимается Следственный комитет. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Алтайскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц»)», — рассказали в СК.

7 июля Telegram-канал «БЛОГЕРША Рубцовск» опубликовал видео, на котором три мальчика сидят вблизи огня мемориального комплекса и дожидаются, пока у одного из них высохнет футболка — школьник разложил ее в непосредственной близости к пламени.

«Как по мне – это оскорбление памяти о великом дне. Это неприемлемо. Вещи можно и дома посушить», — возмутился местный житель, ставший очевидцем случившегося.

В Следственном комитете отметили, что личности нарушителей установлены. Сейчас с мальчиками и их родителями работают сотрудники ведомства.

Ранее в Ярославской области двое мальчиков подожгли венки у Вечного огня.

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