В Ярославской области двое мальчиков подожгли венки у Вечного огня

В Ярославской области дети сожгли венки на Вечном огне. За это ответят их родители, сообщили в УМВД по региону.

Инцидент произошел у мемориала «Боевая Слава» братьям Королевым на площади Свободы в Пошехонье. Обгоревшие и покрытые копотью остатки венков заметили местные жители и опубликовали фотографии в соцсетях, потребовав найти виновных.

Полиция оперативно отреагировала на сообщение о возгорании. В ходе проверки установили двоих подозреваемых, ими оказались мальчики 6 и 8 лет. С детьми и их законными представителями провели профилактическую беседу, объяснив недопустимость осквернения памятных мест.

Кроме того, в отношении родителей юных хулиганов были составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Материалы дела направили в районную комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее стало известно о судьбе мальчика, потушившего Вечный огонь в Ярославской области.